В Красноярске инспекторы ГИБДД за день поймали 374 нарушителя. ФОто6 ГИБДД

В Красноярске инспекторы ГИБДД провели рейд – Единый день безопасности дорожного движения. На улицы города выехали более десятка дополнительных экипажей ДПС. Они дежурили на аварийно-опасных участках и следили за соблюдением ПДД.

Результаты таковы: к административной ответственности было привлечено 374 правонарушителя. 16 из них – пешеходы, которые переходили проезжую часть не там, где положено, а где им самим захотелось. И плюс 28 водителей, забывших, что пересекающих дорогу по зебре людей необходимо пропускать.

Также в списке частых нарушений ПДД непристегнутые ремнем водители и их пассажиры – 55 случаев. Еще 50 автомобилистов наказаны штрафами за чрезмерную тонировку автомобилей. По камерам видеонаблюдения вычислили 27 незарегистрированных единиц техники. 12 родителей-водителей перевозили своих детей с нарушениями. И еще12 сели за руль без водительского удостоверения.