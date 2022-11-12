Авиакомпания «КрасАвиа» приготовила своим пассажирам приятные зимние бонусы Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «КрасАвиа» перешла на зимнее расписание и приготовила своим пассажирам приятные бонусы. Вниманию тем, кто собирается лететь на отдых на Алтай (Новокузнецк, Барнаул и Горно-Алтайск) и Прибайкалье (Нижнеангарск): перевозка лыжного и сноубордистского снаряжения (туда и обратно) для них бесплатно. Только об этом нужно заранее уведомить авиакомпанию, ведь объем перевозки спортивного снаряжения на каждом рейсе ограничен. Период – с 8 ноября по 30 апреля.

Есть и другие нововведения, которыми могут воспользоваться пассажиры краевой авиакомпании. Так, можно сформировать свое собственное меню в полете. Такая услуга появилась на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах. Существенно расширен ассортимент горячих блюд, введены комплексы детского и вегетарианского рационов, а для тех, кто любит просто перекусить в полете. Услуга дополнительного питания на борту является платной.

В пресс-службе «КрасАвиа» добавили, что при покупке билетов на сайте пассажир может отказаться от дополнительных услуг, таких, как страхование или питание. Для отказа нужно просто удалить их из заказа или нажать кнопку «нет спасибо» на этапе выбора услуг. А если пассажир осознанно или по невнимательности приобрел дополнительные услуги, то даже после оформления перевозки можно отказаться от них и вернуть стоимость, заполнив форму возврата на сайте или обратившись в контактный центр нашей авиакомпании.