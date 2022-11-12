В Красноярске открылась выставка, посвященная героям трассы «Аляска – Сибирь». Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске открылась выставка, посвященная героям воздушной трассы «Аляска – Сибирь». На ней представлены работы победителей и финалистов межрегионального конкурса, посвященного 80-летию Красноярской воздушной трассы. Напомним, что первый из партии самолетов из США приземлился в городе на Енисее 11 ноября 1942 года. Участие в конкурсе приняли школьники и молодые художники из регионов, через которые пролегал путь – Магаданской области, Чукотки, Якутии и Красноярского края.

Выставка открывает неделю памяти. В программе будет показан фильма красноярского режиссера Элины Астраханцевой «Крылья. Ворота крайнего Севера» и другие культурные события. Мероприятия проводятся совместно с краевым отделением Русского географического общества и Общественной палатой города.

Добавим, что Красноярское краевое отделение РГО принимает активное участие в поисках и сохранении свидетельств героизма участников трассы мужества.