В Красноярском крае зимой откроют 131 ледовую переправу. Фото: ГУ МЧС России по краю

Предстоящей зимой на территории Красноярского края планируют открыть 131 ледовую переправу, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время ледовое покрытие на реках недостаточно крепкое, чтобы выдержать вес человека, не говоря уже о технике. Не так давно в Назаровском районе погиб человек по этой причине, он провалился в воду, спасти его не смогли.

Так что во многих местах проезд временно недоступен. Краевые власти рекомендуют главам муниципалитетов на местах принять меры и не допускать выезда на лед до того момента, как его толщина не станет безопасной для техники.

- Для недопущения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, будут проводиться профилактические мероприятия по безопасному поведению на водных объектах. Они будут организованы при участии сотрудников МЧС России и краевых спасателей, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.