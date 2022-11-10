В Красноярской полиции появилось новое подразделение – парк беспилотников. Фото: ГИБДД

В полиции Красноярского края появилось новое специализированное подразделение, которое будет выявлять и фиксировать нарушения с воздуха. Основным инструментом в работе станут беспилотные летательные аппараты. Соответствующий документ подписал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Дроны все больше входят в обиход. На вооружении полиции уже есть несколько таких аппаратов, теперь парк беспилотной техники увеличится, в ближайшее время поступят новые. А операторы из числа сотрудников полиции пройдут обучение, цитируют Gornovosti руководителя краевого главка.

Добавим, что беспилотники успешно можно использовать для наблюдения на автотрассах. Или выявлять преступления, связанные с незаконной рубкой леса, во время проведения массовых мероприятий и так далее.