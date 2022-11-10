В Красноярске на территории школы нашли тело женщины. Фото: паблик ВК «Советский район Красноярск»

В Красноярске найдено тело женщины. Информация появилась накануне, 9 ноября, в социальной сети – в паблике ВК «Советский район Красноярск». Источник информации уточняет, что обнаружили женщину на территории 24-й школы ранним утром.

Личность уже установлена, погибшей было 43 года и она жила неподалеку. Остается вопрос: как она оказалась здесь. Внешних признаков криминальной смерти на теле не найдено, сообщает региональный следком. Таким образом вопрос о причинах гибели остается открытым, последнее слово за судебно-медицинской экспертизой.

Можем предположить, что это произошло от переохлаждения. В связи с этим напоминаем предупреждение медиков: для смертельного исхода не нужен сильный мороз. Достаточно провести длительное время даже при нулевой температуре, особенно рискуют граждане в состоянии алкогольного опьянения.