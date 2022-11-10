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НовостиОбщество10 ноября 2022 2:40

У жителя Красноярского края за 8-миллионный долг забрали Land Cruiser

Мужчина не платил налоги, штрафы и не отдавал долги
Татьяна ИЛЬИНА
Судебные приставы наложили арест на машину злостного неплательщика

Судебные приставы наложили арест на машину злостного неплательщика

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае судебные приставы арестовали машину жителя Канска. Как рассказали в ведомстве, на мужчину было заведено больше 160 исполнительных производств на общую сумму около 8 миллионов рублей.

42-летний мужчина не платил налоги, регулярно превышал скорость, ездил на красный свет и не отдавал долги. Деньги, кстати, он занимал как у банков, так и физлиц.

Злостному неплательщику запретили выезжать за границу, что-либо делать со своим имуществом, наложили арест на банковские счета и земельный участок. В результате удалось взыскать около 2 миллионов.

Чтобы погасить остаток долга, приставы наложили арест на внедорожник Toyota Land Cruiser, отследить который удалось с помощью специального оборудования.

Теперь у мужчины есть 10 дней на погашение долга, иначе машину отправят на оценку и продадут.