Полиция Красноярского края выступила за запрет продажи алкоголя в Норильске

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Краевая полиция выступает за частичный запрет продажи алкоголя в Норильске. В самом городе власти сейчас обсуждают сокращение времени продажи, при котором алкоголь будут отпускать с 20:00 до 11:00. Правоохранители поддерживают введение запрета на определенные часы и даже дни.

– Сейчас мы приводим в качестве доказательства научные исследования и, конечно, статистику, которая говорит о том, что с запретом продажи уменьшается число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Как пример — во время пандемии было принято ограничение продажи алкоголя по вечерам и в праздники и мы резко увидели снижение уровня правонарушений, — заявил глава краевой полиции Александр Речицкий.

Причиной таких решений стал рост числа «пьяных» преступлений в городе. Речицкий подчеркнул, что запреты — это не выход из ситуации, и помимо этого, необходимо вести профилактическую и разъяснительную работу с населением.