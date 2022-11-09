Часть дорог в Красноярске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратуры

Часть автомобильных дорог на улицах Красноярска были отремонтированы в этом сезоне после вмешательства прокуратуры. В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в ходе проверок в 2020 и 2021 годах были остановлены проблемные участки на улицах Петра Подзолкова, Абытаевской, Маерчака. В этом году там прошел ремонт. Причем на Маерчака – основательный.

Проверки, которые состоялись в этом году, дополнили список мест, где выявлены нарушения. В него вошли улицы Сопочная, 6-я Полярная, Утренняя, Аэровокзальная, Дудинская, Устиновича, Тельмана и другие. Например, на проспекте Металлургов отсутствовали пешеходные ограждения, а на Гусарова бордюрный камень не соответствовал стандартам. В числе мер прокурорского реагирования было даже составлено исковое заявление в суд.

В настоящее время все ремонтные работы завершаются. Затем прокуратура вновь проверит все участки на предмет качества и сроков исполнения.