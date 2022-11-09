Испугавшийся виновник смертельного ДТП в Красноярске прятался от полиции в стоге сена

Фото: ГУ МВД

В Березовском районе сотрудники ГИБДД задержали 61-летнего мужчину, устроившего смертельное ДТП в Красноярске 23 октября. Как рассказали в ГУ МВД, мужчина, испугавшись ответственности, долго скрывался от стражей порядка. А затем, когда его все-таки нашли, из-за этого же чувства попытался сбежать. Не придумав ничего лучше, он забрался в стог сена.

Во время допроса, водитель сообщил, что ему стало страшно, поэтому он сбежал с места ДТП и решил скрываться от полиции. Когда полицейский спросил, признает ли мужчина свою вину, тот в ответ промычал что-то невнятное.

Напомним, что страшное ДТП произошло вечером 23 октября. Водитель на Toyota Prius без госномера пролетел на красный перекресток Партизанская-Копылова, врезался в Toyora Chaser под управлением 32-летнего мужчины, ехавшего на разрешающий ему зеленый.

Увидев, что он натворил, виновник сбежал. А водитель Toyota Chaser умер от полученных травм в медицинском учреждении.