Минусинского закладчика поймали в соседнем регионе с крупной партией наркотиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Минусинского района столкнулся с неприятностями, когда приехал в столицу соседней Хакасии. Недалеко от железнодорожного вокзала в Абакане его задержали сотрудники транспортной полиции. Доставили в отделение. И оттуда он прямиком направился за решетку. Пока – только на период следствия. А там уже решит суд, сколько ему дать – разбег большой, от 10 до 20 лет колонии.

Проблемой для парня (ему всего 20 лет) стало желание легко и много заработать на наркотиках. Приобрел синтетику через интернет, расфасовал по пакетикам и приехал в Хакасию, чтобы здесь продать их через закладки. При досмотре личных вещей молодого парня транспортные полицейские нашли 14 таких свертков. Экспертиза подтвердила, что внутри находится вещество, содержащее в своем составе мефедрон. Общий вес составил более 10 граммов, сообщает «Запад 24».

Добавим, что уголовное дело завели по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору».