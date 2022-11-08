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НовостиОбщество8 ноября 2022 4:22

В Красноярском крае предприятия ищут работников на замену мобилизованным

Нужно как минимум 300 сотрудников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае предприятия ищут работников на замену мобилизованным

В Красноярском крае предприятия ищут работников на замену мобилизованным

Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как в Красноярском крае завершилась частичная мобилизация, предприятиям требуются новые рабочие умы и руки на замену временно выбывшим. По подсчетам специалистов службы занятости, сегодня об этом заявляют около 90 фирм и компаний, расположенных в 20 городах и районах края.

Подано 313 вакансий. Больше всего потребность в кадрах образовалась в добывающей отрасти – 25 человек и в энергетической сфере (электричество, газ, пар) – 23 человека, строительстве – 12 человек. Можно ли закрыть потребность из числа жителей края? Да, разумеется, говорят представители краевой службы занятости. Наверняка в ближайшее время это будет сделано, учитывая уровень зарплат в этих отраслях.

Добавим, что это только данные от предприятий, которые сообщили информацию в службу занятости. Наверняка многие обходятся своими силами при подборе кадров.