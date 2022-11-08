На должность главного внештатного невролога Минздрава РФ по СФО назначена врач из Красноярска

Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

По приказу министра здравоохранения России Михаила Мурашко новым главным внештатным специалистом-неврологом Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе назначена Наталья Хало. Последние 12 лет она заведует неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Красноярской межрайонной клинической больницы.

Также Наталья Хало 10 лет являлась главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Красноярского края по лечению больных с цереброваскулярными болезнями. Теперь сфера работы главного невролога расширится – от острых нарушений мозгового кровообращения до всей неврологической патологии.

Также на новой должности Наталья Хало будет вносить предложения по совершенствованию оказания медпомощи, участвовать в разработке направлений развития своей отрасли.

До нового назначения обязанности главного внештатного специалиста исполнял Андрей Коваленко, завкафедрой неврологии Кемеровского государственного медуниверситета.