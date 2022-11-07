Впервые в Красноярском крае 10 молодых предпринимателей получат гранты на развитие своего дела

Часть грантов пойдет на развитие кондитерских и пекарен Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае молодые предприниматели впервые получат гранты на открытие или развитие своего дела. Сумма финансовой поддержки составит от 120 до 500 тысяч рублей, рассказали в правительстве края.

Чтобы подать заявку на получение гранта, молодые бизнесмены должны были выполнить несколько условий. Во-первых – предоставить сертификат о прохождении обучения основам предпринимательской деятельности. Во-вторых, найти не менее 25% на софинансирование проекта.

Победителями грантового конкурса стали предприниматели из совершенно различных сфер. Например, 20-летний Владислав Соколовский занимается выпечкой хлеба. На полученные деньги он планирует купить оборудование и расширить производство. Кирилл Помыткин собирается открыть автомастерскую для оперативного изготовления ключей, а владельцы ветеринарной клиники купят гематологический анализатор крови для точной постановки диагнозов.

Всего между предпринимателями от 14 до 25 лет разделили около 4 миллионов рублей. Конкурс планируется провести и в следующем году.