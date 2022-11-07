Главный санитарный врач Красноярского края рассказал о вреде досмотровых рамок в школах

Родители красноярских школьников обеспокоились безопасностью досмотровых рамок в школах Фото: Мария ЛЕНЦ

Все чаще в красноярских школах появляются досмотровые рамки. Насколько они безопасны для здоровья детей и законна ли их установка, рассказал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

- Решение об установке таких рамок принимает исключительно администрация школы совместно с управлением образования. Для этого не нужны дополнительные согласования или разрешения, - отметил руководитель управления Роспотребнадзора региона.

Обеспокоенных родителей школьников успокоили, что рентгеновского излучения в таких рамках нет. Работают они по принципу магнитной индукции – так же, как чайники, зарядки для телефонов и смартфоны.

Уровень электромагнитного поля от рамок Роспотребнадзор проверил еще раньше и превышений не нашел.