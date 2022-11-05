16-летний подросток задержан за кражу денег с банковской карты в Красноярском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

В Красноярском крае полиция задержала 16-летнего парня, который похитил деньги с чужой банковской карты. Расследованием дела занимается региональный следком.

Подросток, как полагают эксперты, в начале октября гулял по селу Ирбейское, и на предмостной площади нашел чужую карту. Ее владельцем оказался житель тюменской области, который прилетел в село в командировку.

- Юноша совершил более тридцати пяти покупок, оплатив их найденной банковской картой. Юноша приобрел продукты питания, наушники и другие товары в различных магазинах села на общую сумму более 10 тысяч рублей, - рассказали в следственном ведомстве.

Сейчас выясняются все подробности произошедшего.