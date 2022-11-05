ТЭЦ будут работать зимой при повышенной нагрузке в Красноярске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предстоящей зимой ТЭЦ в Красноярском крае и в Сибири в целом будут работать с повышенной нагрузкой. Об этом на совещании с президентом страны Владимиром Путиным 3 ноября доложил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По его словам, на сегодняшний деньу российской энергосистемы есть необходимый запас прочности, достаточный резерв генерирующей и сетевой мощности.

— Запасы гидроресурсов по стране находятся в пределах среднемноголетних. Исключение — Енисейский каскад. Это Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярская ГЭС, где запасы ниже среднемноголетних значений на 36 %, поэтому предусмотрена дополнительная выработка на тепловых станциях Сибири и Дальнего Востока,— сказал Шульгинов.

Напомним, причиной повышенных нагрузок стал рекордно низкий уровень Енисея в 2022 году. Фактически, ТЭЦ работали в полную мощь еще летом. С наступлением отопительного сезона, естественно, нагрузки еще больше выросли.