В Красноярске спасатели сняли с перил моста «777» 28-летнего мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ночью 4 ноября спасатели сняли с перил моста «777», который над руслом Енисея, 28-летнего мужчину. Как рассказали в пресс-службе КГКУ «Спасатель», о том, что горожанин стоит без страховки за ограждением, сообщили очевидцы.

Зачем 28-летний мужчина ночью вылез за перила и стоял на мосту «777» пока неизвестно. Что послужило причиной такого поступка – тоже. К счастью, все обошлось, и красноярец не травмировался.

«Комсомольская правда» запросила официальный комментарий в ГУ МВД по Красноярскому краю.