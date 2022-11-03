В Минусинске силовики накрыли игорный притон

Фото: СК по Красноярскому краю

В Минусинске правоохранители раскрыли игорный клуб. Его создали двое мужчин – закупили компьютеры, нашли помещение на Ботанической, провели интернет. Их бизнес беззаботно развивался больше двух лет, пока в дверь не постучала полиция.

Азартными играми мужчины занимались с июня 2020 года. Теперь на них завели дело о незаконной организации азартных игр группой лиц.

Сотрудники полиции изъяли компьютеры, мониторы, сотовые телефоны, деньги. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.