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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 13:50

В Минусинске силовики накрыли игорный притон

Двоим его организаторам светит уголовка
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: СК по Красноярскому краю

Фото: СК по Красноярскому краю

В Минусинске правоохранители раскрыли игорный клуб. Его создали двое мужчин – закупили компьютеры, нашли помещение на Ботанической, провели интернет. Их бизнес беззаботно развивался больше двух лет, пока в дверь не постучала полиция.

Азартными играми мужчины занимались с июня 2020 года. Теперь на них завели дело о незаконной организации азартных игр группой лиц.

Сотрудники полиции изъяли компьютеры, мониторы, сотовые телефоны, деньги. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.