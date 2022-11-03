В Красноярске мужчина забил насмерть стулом мужа своей сестры

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске правоохранители расследуют убийство, которое произошло в квартире дома по улице Карбышева. Там обнаружили труп 42-летнего мужчины. Главным подозреваемым числится брат супруги погибшего.

По версии следователей, 28 октября обвиняемый выпивал в компании своей сестры и ее супруга в этой самой квартире. Между мужчинами разгорелся пьяный конфликт – по мнению брата, мужчина неправильно воспитывал малолетнего ребенка. В ходе ссоры мужчина схватил деревянный стул и избил соперника по голове.

Потерпевший три дня провалялся дома без сознания. Так бы оно и продолжалось, но семейство состояло на учете, и мужчину нашли наведавшиеся полицейские. Они вызвали скорую, но красноярец скончался по дороге в больницу.

Его соперник к тому моменту уехал домой в Курагинский район. Там же его и задержали. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.