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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 7:44

Полиция ищет виновника смертельного ДТП в Красноярске

Мужчина проехал на красный и врезался в другую машину
Татьяна ИЛЬИНА
Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП

Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские разыскивают водителя, который ночью 23 октября устроил аварию со смертельным исходом. В ГУ МВД рассказали, что водитель Toyota Prius проехал на красный свет на перекрестке улиц Партизанская и Копылова и врезался в Toyota Chaser.

Сила удара оказалась такой, что двигавшийся на «зеленый» автомобиль выбросило за пределы дороги. Водитель от полученных травм умер в больнице.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Личность виновника ДТП установили, им оказался Джуржик Николай Владимирович, 1961 года рождения. Мужчина объявлен в розыск.

Все, кто что-то знает о его местонахождении, могут позвонить в полицию. Телефоны: 8(391)2-499-486, 8-965-891-88-65, 8(391)2-499-480, 8(391)2-499-481