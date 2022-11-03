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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:31

В Красноярске на Маерчака появятся две умные остановки общественного транспорта

Рассказываем, где в Красноярске появятся новые умные автобусные остановки
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Маерчака появятся две умные остановки общественного транспорта. Фото: УДИБ

В Красноярске на Маерчака появятся две умные остановки общественного транспорта. Фото: УДИБ

В Красноярске на обновленной улице Маерчака появятся две умные остановки общественного транспорта. Об этом сообщает мэрия.

Обновят остановки «улица Маерчака» и «Бизнес-центр «Баланс» - обе по нечетной стороне. Здесь будет работать цифровое табло с графиком движения троллейбусов и автобусов, а также wi-fi, камеры видеонаблюдения и зарядка для смартфонов.

Сейчас рабочие монтируют остановочные пункты. Их привозят разобранными и собирают прямо на месте. Ожидается, что с обустройством остановок разберутся за несколько дней.