В Красноярске управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за мусор во дворе Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске одну из УК Центрального района оштрафовали на 50 тысяч рублей за мусор во дворе. Об этом сообщает мэрия.

Дело в том, что управляющая компания систематически не убирала территорию на улице Сосновского в Покровке. Все рычаги воздействия были использованы, но УК продолжала игнорировать свои обязанности. В итоге ее пришлось оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Данная «управляшка» оказалась не единственной нарушительницей. Но они отделалась предупреждением. В мэрии добавили, что проверкой работы УК и ТСЖ занимаются специалисты районных администраций, после чего обязывают их исправлять ситуацию.