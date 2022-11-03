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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:09

В Красноярске управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за мусор во дворе

Нарушения в работе УК и ТСЖ выявляют специалисты администраций
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за мусор во дворе

В Красноярске управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за мусор во дворе

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске одну из УК Центрального района оштрафовали на 50 тысяч рублей за мусор во дворе. Об этом сообщает мэрия.

Дело в том, что управляющая компания систематически не убирала территорию на улице Сосновского в Покровке. Все рычаги воздействия были использованы, но УК продолжала игнорировать свои обязанности. В итоге ее пришлось оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Данная «управляшка» оказалась не единственной нарушительницей. Но они отделалась предупреждением. В мэрии добавили, что проверкой работы УК и ТСЖ занимаются специалисты районных администраций, после чего обязывают их исправлять ситуацию.