Красноярцы активно трудоустраиваются в оборонные предприятия края Фото: Мария ЛЕНЦ

За две недели жители Красноярского края направили в оборонные предприятия региона свыше 50 резюме. Об этом сообщает пресс-службе агентства труда и занятости населения края.

Региональная служба занятости активно взаимодействует в вопросах кадрового обеспечения с АО «ИСС», АО «ЦКБ «Геофизика», АО «НПП «Радиосвязь» и другими. Для работодателей доступен целый ряд новых сервисов. Например, за каждым предприятием закреплен куратор, который подбирает самые эффективные меры для удовлетворения потребности в кадрах.

- Краевая служба занятости совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса составляет планы по кадровому обеспечению. Они предусматривают мероприятия по подбору сотрудников, в том числе обучение специальностям, востребованным у работодателей, информационное сопровождение. Взаимодействие с работодателями происходит в режиме «одного окна», - отметил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Служба занятости использует различные инструменты для пополнения трудовых резервов оборонных предприятий. Так, по нацпроекту «Демография» в регион привлекают работников из других территорий страны. Кроме того, используется «бесшовный» переход сотрудников из организаций, которые поставили на паузу пересмотр своих производственных и логистических процессов.

Также в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения» проводятся собеседования и ярмарки вакансий. Следующая ярмарка состоится 9 ноября, участие в ней примет АО «ИСС».

Всего в 2022 году в краевую службу занятости поступили сведения о 176,9 тысячи вакансий. За помощью в подборе персонала обратились 12,4 тысячи работодателей. Работу по направлению центров занятости нашли 53,4 тысячи жителей региона. Уровень безработицы в регионе – 0,7%, что ниже, чем в СФО (1%) и в целом по России (0,8%). Подробнее ознакомиться с вакансиями можно по ссылке на портале «Работа в России» или в ближайшем центре занятости.