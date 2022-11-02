Главврача в Хакасии заподозрили в превышении полномочий, ударившем по бюджету на 20 миллионов рублей

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В Хакасии главврач Саяногорской межрайонной больницы оказался под следствием. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб на 22,6 миллиона рублей. Основанием для заведения уголовного дела послужили материалы ФСБ.

Следствие считает, что главврач в ноябре 2020 года без проведения экспертизы незаконно осуществил приемку рентгеновского комплекса «Око», поставленного ООО «Медтрейд» с нарушениями оговоренных в контракте условий. Нарушения, в свою очередь, послужили основанием для удовлетворения иска компании-поставщика о взыскании задолженности по контракту и неустойке.

Главврачу теперь грозит до 10 лет колонии. Отметим, что ранее больница уже попадала в поле зрения правоохранителей по другому делу: тогда было инициировано расследование по делу о незаконном получении выплат за фиктивное проведение медицинских обследований.