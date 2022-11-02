Жительница Красноярска прописала у себя в «резиновой квартире» 3 280 иностранцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска вместе со своей подругой – подельницей организовала прямо-таки зеленый коридор по поставке в край уроженцев Киргизии. И даже прописала в своем частном доме 3 280 человек. Вот уже поистине «резиновая квартира». В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск о криминальной миграционной схеме.

По версии следствия две 36-летних женщины в период с апреля 2020 года по декабрь 2021 года из своих источников получали информацию о гражданах соседнего государства, которые очень хотели переехать в Россию. Перейти тайком ночью границу для таких – это вариант из далекого прошлого. Нужны документы, разрешающие законно пребывать на территории РФ, чтобы не депортировали. С ними они смогут найти работу.

Подозреваемые предоставляли в миграционную службу фальшивые документы, на основании их обеспечивали фиктивную регистрацию по месту жительства или ставили на учет по месту пребывания. Таким образом с их «легкой» руки в край незаконно приехали более 3800 иностранцев. За это они получили более 5,7 миллионов рублей.