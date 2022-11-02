В Красноярске перекроют несколько центральных улиц 3 и 4 ноября
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске перекроют несколько центральных улиц для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Это необходимо для обеспечения безопасности горожан, которые примут участие в народных гуляниях.
ГИБДД сообщает, что проезд транспорта будет полностью запрещен:
- 3 ноября - с 16.00 до 23.00 часов;
- 4 ноября с 07.00 до 23.00 часов.
Конкретно участки улиц:
- Карла Маркса на участке от улицы Робеспьера до Диктатуры Пролетариата;
- Декабристов от проспекта Мира до Бограда;
- Диктатуры пролетариата от Урицкого до Мира;
- Дзержинского от Маркса до Урицкого;
- Горького от Мира до Карла Маркса;
- а также проезд по обеим сторонам площади революции от Карла Маркса до проспекта Мира.
Обратите внимание, что завтра, 3 октября, на всех перечисленных участках автомобилисты не смогут останавливаться и парковаться – с 6 часов утра до 14 часов дня. Из-за таких ограничений возможны заторы на соседних улица участках. Поэтому автомобилистам стоит подумать заранее, как они могут объехать центр города.