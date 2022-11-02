В Красноярске перекроют несколько центральных улиц 3 и 4 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перекроют несколько центральных улиц для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Это необходимо для обеспечения безопасности горожан, которые примут участие в народных гуляниях.

ГИБДД сообщает, что проезд транспорта будет полностью запрещен:

- 3 ноября - с 16.00 до 23.00 часов;

- 4 ноября с 07.00 до 23.00 часов.

Конкретно участки улиц:

- Карла Маркса на участке от улицы Робеспьера до Диктатуры Пролетариата;

- Декабристов от проспекта Мира до Бограда;

- Диктатуры пролетариата от Урицкого до Мира;

- Дзержинского от Маркса до Урицкого;

- Горького от Мира до Карла Маркса;

- а также проезд по обеим сторонам площади революции от Карла Маркса до проспекта Мира.

Обратите внимание, что завтра, 3 октября, на всех перечисленных участках автомобилисты не смогут останавливаться и парковаться – с 6 часов утра до 14 часов дня. Из-за таких ограничений возможны заторы на соседних улица участках. Поэтому автомобилистам стоит подумать заранее, как они могут объехать центр города.