В Красноярске на праздничных выходных изменится режим работы пунктов ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

График работы пунктов ГИБДД в Красноярске на выходные ко Дню народного единства изменится. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- 4 и 6 ноября для всех пунктов ГИБДД будет выходной;

- 5 ноября пункты будут работать в обычном режиме;

- 7 ноября – выдача и обмен водительских прав будет производиться только в отделении на Брянской, 23 – с 9 до 18 часов.

В ГИБДД Красноярска автовладельцам советуют записываться на прием или для оплаты госпошлины со скидкой 30% через портал Госуслуг.