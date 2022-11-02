В районную больницу Минусинска поступил новый электрокардиограф

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В Минусинскую межрайонную больницу Красноярского края поступил новый электрокардиограф стоимостью 115,6 тысяч рублей. В правительстве региона рассказали, что за счет своих компактных размеров аппарат можно использовать для мобильной диагностики.

У нового аппарата ЭКГ есть возможность формировать заключения в автоматическом режиме. Это ускоряет время прохождения, например, профосмотров. А уже если на этом этапе будут выявлены какие-то отклонения, в плановом порядке проведут дообследование.

Это не первое поступление медицинского оборудования в Минусинске. С начала года бригады скорой помощи и сельские медпункты получили 20 аппаратов для электрокардиографии.