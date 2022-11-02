Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 4:38

В районную больницу Минусинска поступил новый электрокардиограф

Оборудование за счет компактного размера можно использовать для мобильной диагностики
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минусинскую межрайонную больницу Красноярского края поступил новый электрокардиограф стоимостью 115,6 тысяч рублей. В правительстве региона рассказали, что за счет своих компактных размеров аппарат можно использовать для мобильной диагностики.

У нового аппарата ЭКГ есть возможность формировать заключения в автоматическом режиме. Это ускоряет время прохождения, например, профосмотров. А уже если на этом этапе будут выявлены какие-то отклонения, в плановом порядке проведут дообследование.

Это не первое поступление медицинского оборудования в Минусинске. С начала года бригады скорой помощи и сельские медпункты получили 20 аппаратов для электрокардиографии.