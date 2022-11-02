Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 3:35

В Красноярском крае с начала года зафиксировали шесть случаев эхинококкоза

Это средний показатель по году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае с начала года зафиксировали шесть случаев эхинококкоза

В Красноярском крае с начала года зафиксировали шесть случаев эхинококкоза

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за девять месяцев текущего года выявлено шесть случаев заболевания эхинококкозов у населения. Среди пострадавших есть и один ребенок. Такую цифру назвал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Для понимания, эхинококкоз – это паразитарное заболевание, гельминтоз. В организм личинка попадает через грязные руки при контакте с почвой, с домашними или сельхозживотными или просто при употреблении немытых овощей. Оседает в печени, в легких, других органах и там образует паразитарные кисты. Человек испытывает не только болевые ощущения, но и другие расстройства, в редких случаях при отсутствии лечения и вовсе могут быть тяжелые осложнения.

Шесть случаев – показатель для Красноярского края средний. В этом году эхинококкоз медики выявили у жителей Каратузского, Партизанского, Ужурского районов, а также в Красноярске и Канске.