В Красноярском крае с начала года зафиксировали шесть случаев эхинококкоза Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за девять месяцев текущего года выявлено шесть случаев заболевания эхинококкозов у населения. Среди пострадавших есть и один ребенок. Такую цифру назвал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Для понимания, эхинококкоз – это паразитарное заболевание, гельминтоз. В организм личинка попадает через грязные руки при контакте с почвой, с домашними или сельхозживотными или просто при употреблении немытых овощей. Оседает в печени, в легких, других органах и там образует паразитарные кисты. Человек испытывает не только болевые ощущения, но и другие расстройства, в редких случаях при отсутствии лечения и вовсе могут быть тяжелые осложнения.

Шесть случаев – показатель для Красноярского края средний. В этом году эхинококкоз медики выявили у жителей Каратузского, Партизанского, Ужурского районов, а также в Красноярске и Канске.