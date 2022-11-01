В Красноярске до 2025 года построят четыре школы и три детских сада

В Красноярске в ближайшие три года появится 3 детских сада и несколько школ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске депутатам Горсовета представили проект муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Общий объем средств, предусмотренный на реализацию программы, составляет почти 68 миллиардов рублей, сообщили в администрации города.

За три следующих года в городе планируется построить 4 школы на 4 580 мест. Три их них появятся в Советском районе, одна – в Железнодорожном.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 300 мест в жилом районе «Медицинский городок», на 190 мест – на ул. Крайней. В 2024 году детский сад должен появиться в микрорайоне «Бугач».

Для детей от 5 до 8 лет на базе школы № 157 планируется открыть технопарк «Кванториум».

26 школ города в ближайшие три года ждет ремонт и модернизация оборудования. На это выделят 544 миллиона рублей.

Ведется работа и по модернизации школьных пищеблоков. За 2023 год отремонтируют столовые в школах № 84, 129, 144 и лицея № 1.

На обеспечение безопасности в школах и детских садах в бюджете заложено более 330 миллионов рублей. Такая мера позволит увеличить количество охранников и повысить зарплату сотрудникам, которые отвечают за безопасность.

По 6 514 рублей единовременной выплаты получат родители, чьи дети не получили место в муниципальном детском саду.

Также программа предусматривает премии в размере 150 тысяч рублей для учителей-победителей городских профессиональных конкурсов.

Проект был одобрен депутатами и рекомендован для утверждения.