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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:00

Губернатор Красноярского края Усс заявил об официальном завершении частичной мобилизации в регионе

Задание по мобилизации край выполнил еще 4 октября
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил об официальном завершении частичной мобилизации в регионе. Задание по мобилизации, по словам главы субъекта, было выполнено еще 4 октября.

Теперь в Красноярском крае прекращен призыв мужчин в рамках частичной мобилизации. Теперь работа военкоматов по комплектованию Вооружённых сил будет организована только за счет приема добровольцев и контрактников.

Усс также отметил, что общался лично с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Глава минобороны поблагодарил красноярцев за организованность и патриотизм.