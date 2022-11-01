В Красноярске загорелось 2-этажное здание Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске на улице Шахтеров потушили пожар в 2-этажном здании. Сообщение о пожаре поступило около 12 часов, сообщили в ГУ МЧС.

На тушение пожара, который охватил 225 квадратных метров, выехало около 30 пожарных и 11 единиц техники. Из здания самостоятельно эвакуировалось 43 человека.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Кадры с места уже появились в социальных сетях. На них видно, как из окон первого и второго этажа идет густой дым.

Уже в 12.32 пожарные смогли локализовать пожар.

- В 13.24 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС.