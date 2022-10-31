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НовостиОбщество31 октября 2022 10:58

В Ачинске новым главным архитектором назначили Марию Рогову

Она приступила к обязанностям 31 октября
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Наш город Ачинск

Фото: Наш город Ачинск

В Ачинске назначили нового главного архитектора города – им стала Мария Рогова. Как сообщают в администрации, с 31 октября специалист приступила к обязанностям руководителя отдела архитектуры и градостроительства.

Мэр Ачинска поставил перед Роговой задачу по разработке генерального плана города, а также проекта нового сквера в Юго-Восточном районе.

Новый главный архитектор пришла на должность из компании РУСАЛ, где занималась открытием особых экономических зон в России. Рогова окончила институт архитектуры и дизайна СФУ, а свою трудовую деятельность начинала в частной мастерской градостроительного проектирования. Затем около 6 лет работала в мэрии Красноярска, в отделе управления архитектуры, в её ведении были вопросы подготовки к Зимней универсиаде-2019.