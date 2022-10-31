В ДТП под Канском погибла женщина-водитель Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В страшном ДТП под Канском погибла женщина-водитель и пострадали двое несовершеннолетних детей. О подробностях аварии рассказали в ГУ МВД.

По предварительной информации, ДТП произошло на 1038 км федеральной трассы «Сибирь». 39-летняя женщина-водитель «Хонды» выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой. На кадрах, которые были сделаны на месте аварии, видно, что грузовик протаранил леерное ограждение, а легковушка слетела с трассы в поле.

В ДТП под Канском погибла женщина-водитель Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Женщина от полученных травм погибла в больнице. Младшего, 6-летнего ребенка, госпитализировали, старший, 12-летний, обошелся без серьезных травм. Оба ребенка были пристегнуты, отметили в полиции.

Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить.