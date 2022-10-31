Одной из погибших в давке в Сеуле россиянок оказалась жительница Красноярска

Празднование Хэллоуина обернулось масштабной трагедией Фото: REUTERS

Одной из россиянок, погибших в страшной давке на хэллоуинской вечеринке в Сеуле, оказалась жительница Красноярска. Об этом со ссылкой на МИД во Владивостоке сообщают РИА Новости.

Еще две погибших девушки приехали в Южную Корею из Приморья, одна – из Санкт-Петербурга. Тела россиянок будут отправлены на родину паромом.

Двоюродная сестра одной из погибших девушек рассказала, что в Сеуле состоится кремация. Сейчас родственники думают, как переправить документы и урну с прахом в Россию.

Напомним, В Сеуле в Южной Корее традиционное празднование Хэллоуина обернулось жуткой трагедией. На вечеринке, которая началась 29 октября на одной из самых популярных «молодежных» улиц города, собралось около 100 тысяч человек. Во время вечеринки началась страшная давка, в которой погибло более 150 человек.

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25-летняя Юлиана Пак из Владивостока работала учителем в корейской школе. Девушка переехала в Сеул в прошлом году.

Россиянка чудом не пострадала во время празднования Хэллоуина в Сеуле

Россиянка рассказала, что лишь случайно задержалась и не попала в самый центр давки. Позже ей пришлось стоять в "живом" коридоре, который сделали для того, чтобы выносить пострадавших и погибших.