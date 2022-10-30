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НовостиПроисшествия30 октября 2022 10:56

Житель Ачинска пытался заехать на машине прямо в подъезд за женой

А потом помчался прочь от полицейских
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Ачинска пытался заехать на машине прямо в подъезд за женой. Стоп-кадр видео

Житель Ачинска пытался заехать на машине прямо в подъезд за женой. Стоп-кадр видео

В одну из августовских ночей житель Ачинска устроил переполох во дворе многоэтажки. Он был в состоянии алкогольного опьянения и приехал к своей жене, с которой перед этим случился конфликт. Сначала пытался заехать прямо на «Тойоте» в подъезд – не получилось. Трезвому понятно, что это невозможно – нет у нас таких парадных подъездов. Но гражданин изрядно набрался. Судя по видео, сильно разнервничался – стал пинать по колесам своей машины, по открытой двери, прыгал по капоту.

Жильцам дома надоел концерт под окнами и они вызвали наряд полиции. Однако, заслышав звуки сирены, дебошир попытался скрыться. Безрезультатно. В салоне служебной машины он на повышенных тонах доказывал, что «не управлял транспортным средством». Демонстративно подписал протокол, от прохождения алкотеста отказался.

Учитывая, что в мае 2021 года ачинец уже привлекался за повторное нетрезвое вождение, на этот раз на него завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено и вскоре будет передано в суд на рассмотрение.