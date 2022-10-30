В Красноярске на концерт «Руки вверх» пришло рекордное количество зрителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске накануне, 29 октября, состоялся концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх». Если кто-то скажет, что песни конца девяностых и начала нулевых возвращаются, это нет так – некоторые из них никуда не уходили. И почти 11 тысяч человек, которые пришли в «Платинум. Арену» в минувшую субботу, это доказали. Это рекордный показатель для Красноярска.

Очевидцы, побывавшие на концерте, рассказывают: в зале была удивительная энергетика, которую зрители получали от артистов со сцены и передавали друг другу. Сергей Жуков изменился внешне, но песни у него прежние, хитовые – «Крошка моя», «Чужие губы», «Алешка» и другие. В зале ему подпевали и люди среднего поколения, которые взрослели и начинали самостоятельную жизнь в те годы, когда эти песни выходили и рвали все чарты. И нынешняя молодежь.

Добавим, что в других российских городах концерты группы «Руки вверх» проходит с таким же аншлагом.