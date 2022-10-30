Житель Красноярска попал под суд за кражу дорогостоящей игровой приставки Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска попал под уголовное дело из-за игровой приставки. Как выяснилось, он нашел объявление в интернете, что некий гражданин предлагает в аренду эту самую приставку с гейампадами. Связался с ним, встретился. Заплатил 800 рублей за сутки использования. И пропал с концами. 47-летний хозяин пытался вызвонить его по телефону, но безрезультатно. Спустя несколько дней пришел в полицию и написал заявление.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, оперативники установили подозреваемого и задержали его. Оказалось, что ему 28 лет, ранее не судимый. Приставку взял в аренду, изначально не собираясь играть и возвращать – он прямиком унес ее в ломбард, а вырученные деньги потратил. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Владельцу игровой приставки повезло – похищенное удалось найти и вернуть.