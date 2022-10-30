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НовостиПроисшествия30 октября 2022 3:32

Житель Красноярска попал под суд за кражу дорогостоящей игровой приставки

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Красноярска попал под суд за кражу дорогостоящей игровой приставки

Житель Красноярска попал под суд за кражу дорогостоящей игровой приставки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска попал под уголовное дело из-за игровой приставки. Как выяснилось, он нашел объявление в интернете, что некий гражданин предлагает в аренду эту самую приставку с гейампадами. Связался с ним, встретился. Заплатил 800 рублей за сутки использования. И пропал с концами. 47-летний хозяин пытался вызвонить его по телефону, но безрезультатно. Спустя несколько дней пришел в полицию и написал заявление.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, оперативники установили подозреваемого и задержали его. Оказалось, что ему 28 лет, ранее не судимый. Приставку взял в аренду, изначально не собираясь играть и возвращать – он прямиком унес ее в ломбард, а вырученные деньги потратил. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Владельцу игровой приставки повезло – похищенное удалось найти и вернуть.