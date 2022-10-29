В Красноярске инспекторы ГИБДД проверили «яркость» одежды пешеходов

Фото: ГИБДД

В Красноярске инспекторы ГИБДД провели довольно необычный рейд – проверили, насколько яркая и светоотражающая у пешеходов одежда. Как сообщили в ведомстве, большинство людей еще не успели подготовиться к осенне-зимнему периоду и практически не видны автомобилистам в темное время суток.

Практика показывает, чтобы водители заметили переходящего пешехода примерно за 300-400 метров, необходимо иметь несколько светоотражающих элементов и детали одежды ярких цветов. Это снизит возможность попадания в ДТП.

Напомним, что в октябре на территории Красноярска и Дивногорска произошло 21 ДТП с участием пешеходов в темное время суток.