СК завел уголовное дело после вспышки сальмонеллёза в красноярском детском саду

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники СК завели уголовное дело по факту вспышки сальмонеллёза в детском саду – статья «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Как сообщают в ведомстве, инфекцию подхватили четверо детей и работник пищевого блока. Один из малышей госпитализирован, трое других и взрослый находятся на амбулаторном лечении.

В период с 16 по 18 октября у четверых детей от 3 до 7 лет появились признаки острой кишечной инфекции. Затем выяснилось, что они подхватили острый сальмонеллёз, и все они воспитанники одного детского сада.

Сейчас следователи выясняют, каким образом в саду началось распространение инфекции.

- В ходе проверки будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками детского сада, - пояснили в СК.

Напомним, что сальмонелла – это острая кишечная инфекция, которая вызывает интоксикацию и поражение желудочно-кишечного тракта. Проникнуть в организм может через пищу, с продуктами животного происхождения. При тяжелом течении болезни возможен летальный исход.