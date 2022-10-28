В Красноярске в детском саду выявили 4 случая сальмонеллеза Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в детском саду № 43 выявили сальмонеллез у четверых воспитанников. Случилось это на минувшей неделе, в дошкольном учреждении сразу же ввели карантин. В настоящее время он уже снят, а дети идут на поправку. Новых случаев не зафиксировано. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы найти источник инфекции и установить, как он проник в детское учреждение. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в отношении всех лиц, допустивших подобное.

Добавим, что ЧП заинтересовался региональный следком. В пресс-службе ведомства рассказали, что проводят собственную проверку, после чего будет принято решение, заводить ли уголовное дело или нет.

Сальмонелла – это острая кишечная инфекция, которая вызывает интоксикацию и поражение желудочно-кишечного тракта. Проникнуть в организм может через пищу, с продуктами животного происхождения. При тяжелом течении болезни возможен летальный исход.