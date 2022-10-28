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НовостиОбщество28 октября 2022 5:06

15,5 миллионов сеянцев сосны, кедра и ели посадили в Красноярском крае с начала 2022 года

В районах также продолжается заготовка семян хвойных
Татьяна ИЛЬИНА
В Красноярском крае высадили 15,5 млн сеянцев хвойных пород

В Красноярском крае высадили 15,5 млн сеянцев хвойных пород

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года в лесничествах Красноярского края высадили 15,5 миллионов сеянцев хвойных пород. В правительстве рассказали, что сейчас специалисты подготавливают почву для посадок в 2023 году.

Продолжается и заготовка семян елей, сосен и кедров. Для посева уже собрано 7,3 тонны семян. Их высадят в питомниках и лесных массивах. Дополнительно делается запас на случай неурожайных лет - готово почти 9 тонн.

Чтобы все саженцы приживались, а семена – прорастали, в крае обновляют техническо-материальную базу. В лесничества поступили 39 единиц различной техники: это трактора, сеялки, культиваторы, плуги и прочее. До конца года новая техника придет еще в три лесничества региона – Тинское, Емельяновское и Саянское.

Также в Красноярском, Минусинском и Енисейском лесничествах начали монтировать мини-теплицы, в которых будут выращивать сеянцы с закрытой корневой системой.