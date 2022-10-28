В Красноярске полиция проверяет информацию об избиении первоклассника в школе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция проверяет информацию, поступившую накануне, 27 октября, из медицинского учреждения. Медики сообщили, что к ним за помощью обратился ученик начальных классов. Мама мальчика пояснила, что его ударили в школе. Хотя точнее было бы сказать, избили.

Предварительно известно, что это могли сделать одноклассники, а также более старшие ученики, на перемене в коридоре школы. А педагог, по словам мамы, никак на это не отреагировала. Пострадавшему назначили медицинское обследование, также он должен пройти судебно-медицинскую экспертизу.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сейчас устанавливают причину случившегося. С детьми беседуют инспекторы по делам несовершеннолетних, опрашивают свидетелей.