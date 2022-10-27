В Красноярске у хозяйки загоревшейся квартиры забрали сына. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские изъяли ребенка у матери, в квартире которой произошел пожар. Об этом сообщает МВД по краю.

В полицию поступило сообщение, что в квартире на Норильской, в которой произошел пожар, находилась женщина с тремя детьми. Оказалось, что хозяйка дома жила со своим 4-летним сыном, а также ее подруга с двумя детьми 1 и 3 лет. Красноярка сама поселила приятельницу, объяснив это тем, что вместе вести хозяйство и воспитывать детей проще.

В момент пожара в квартире находилась хозяйка со всеми детьми. Двоих старших детей – она вытащила сразу, затем вернулась за младшим – годовалым сыном подруги (которая в этот момент вышла на прогулку).

И если старшие дети физически не пострадали, то мальчику спустя время стало хуже. Оказалось, что он надышался угарным газом, мальчика госпитализировали.

В МВД отмечают, что ранее хозяйка загоревшейся квартиры уже попадала в поле зрения ПДН. Теперь в ее отношении завели административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, ее сына отправили спецучреждение, так как после пожара жить в квартире невозможно. В отношении ее подруги вопрос о привлечении к ответственности рассматривается.