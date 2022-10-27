Мэр Красноярска Владислав Логинов стал председателем Совета муниципальных образований. Фото: admkrsk.ru

Глава Красноярска Владислав Логинов избран председателем Совета муниципальных образований, который проходит 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участники съезда Совета муниципальных образований обсудили самые важные вопросы развития местного самоуправления, и поделились опытом решения проблем. В рамках съезда делегаты избрали председателя Совета. Им стал Владислав Логинов.

В своем выступлении глава Красноярска высказался о необходимости межмуниципального взаимодействия и сотрудничества. Он добавил, что конструктивные предложения будут приняты и взяты в ежедневную работу на благо красноярцев.