В Красноярске на Дубровинского вместо долгостроя возведут жилой комплекс

Фото: Роман Крастелев

В Красноярске на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата построят жилой комплекс средней этажности. Как сообщает «Сибдом», застройщик уже представил проект перед городскими депутатами.

Жилой дом будет не выше 8 этажей в высоту. Также здесь будут расположены офисные здания и подземная парковка на 75 мест. Сам дом будет состоять из 67 квартир площадью от 65 до 200 квадратных метров.

Ранее на этом месте планировалось строительство двух 33-этажных башен. Разрешение на возведение было выдано еще в 2008 году, но работы фактически не велись. В итоге в 2019 году городская администрация вернула землю.