В двух районах Красноярского края завершили переселение жителей из аварийного жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

В нескольких районах Красноярского края завершили переселение жителей из аварийного жилья. Напомним, что данная программа действует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в Пировском и Кежемском районах из аварийных домов переехали 43 человека.

В частности в селе Пировском расселили здание, в котором жили 12 человек в семи квартирах. Для пятерых приобрели квартиры в городах Красноярске, Ачинске, Енисейске и Лесосибирске. А пятеро жителей получили денежные выплаты, чтобы самостоятельно приобрести жилье на территории края. В Кежемском районе перемены коснулись 31 человек. Для некоторых приобрели квартиры в Красноярске и Кодинске, а другие получили денежные компенсации.

В правительстве края уточники, что таким образом в этих двух районах досрочно переселилась программа по переселению из аварийного жилья, рассчитанная до 2025 года. В нее попали дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.