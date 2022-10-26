В Железногорске два брата устроили в гараже нарколабораторию. Фото: МВД

В Железногорске два брата, одному 32 года, другому 33, устроили в гаражном кооперативе подпольную нарколабораторию. Но нагрянули сотрудники краевого управления по контролю за оборотом наркотиков и накрыли их «доходное место». Молодые люди пытались было сказать, что все для себя, но им никто не поверил.

В гараже было найдено оборудование, которое используется для производства синтетических наркотиков, в том числе стеклянные колбы, весы, воронки. А еще канистры с реактивами, из которых «химики» не успели еще сварить запрещенные вещества. Изъяты были и готовые наркотики общим весом более 500 граммов.

Как уточнили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, задержание произошло в мае 2021 года. Недавно состоялся суд и вынесен приговор – братьям дали по семь лет колонии строгого режима.