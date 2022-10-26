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НовостиОбщество26 октября 2022 5:11

Красноярцы не могут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Аэрофлота»

Компания объясняет, почему
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцы не могут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Аэрофлота»

Красноярцы не могут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Аэрофлота»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация для красноярцев, которые планируют отправиться в путь из аэропорта Красноярска рейсами авиакомпании «Аэрофлот». 26 октября, начиная с 2 часов ночи по московскому времени (6 часов утра по местному) будет приостановлена онлайн-регистрация. То же самое касается рейсов авиакомпаний «Аврора» и «Россия» под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999. Об этом сообщают представители «Аэрофлота», причина – технические работы.

Так что пассажиров просят пораньше прибыть в здание аэровокзала и пройти регистрацию непосредственно здесь, без ограничений. Лучше за 3 – 4 часа до вылета, чтобы никаких проблем не возникло или можно было решить в случае, если что-то пойдет не так.

Для тех, кто путешествует стыковочными рейсами, билеты также оформят на стойке регистрации. Когда все завершится и онлайн-сервисы будут вновь доступны, авиакомпания сообщил об этом дополнительно.