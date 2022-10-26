Красноярцы не могут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Аэрофлота» Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация для красноярцев, которые планируют отправиться в путь из аэропорта Красноярска рейсами авиакомпании «Аэрофлот». 26 октября, начиная с 2 часов ночи по московскому времени (6 часов утра по местному) будет приостановлена онлайн-регистрация. То же самое касается рейсов авиакомпаний «Аврора» и «Россия» под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999. Об этом сообщают представители «Аэрофлота», причина – технические работы.

Так что пассажиров просят пораньше прибыть в здание аэровокзала и пройти регистрацию непосредственно здесь, без ограничений. Лучше за 3 – 4 часа до вылета, чтобы никаких проблем не возникло или можно было решить в случае, если что-то пойдет не так.

Для тех, кто путешествует стыковочными рейсами, билеты также оформят на стойке регистрации. Когда все завершится и онлайн-сервисы будут вновь доступны, авиакомпания сообщил об этом дополнительно.